На Ямале из-за бурана застряла вереница большегрузов, водителей пришлось эвакуировать

На зимнике под Ноябрьском несколько большегрузов попали в снежный занос. Машины ехали по сезонной дороге до Ханымея, трассу сильно замело. Спасателям сообщили, что в снежном плену оказались около 20 человек.

Ночью 19 февраля на трассу, где в рыхлом снегу застряли грузовики, выехал отряд спасателей. Как сообщает «Ноябрьск24», с зимника в город увезли двоих человек. «Остальные водители и пассажиры от эвакуации отказались. Ждут, пока дорогу расчистят. Еда и вода у них есть. Детей на зимнике нет», – уточнил спасатель второго класса Виталий Троян.

Как сообщал «Новый День», на Ямале стихия обрушилась на пять районов – Ямальский, Тазовский, Приуральский, Шурышкарский, Надымский. Порывы ветра достигают 18-23 м/с, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Некоторые участки автодорог закрыты, скорректирована работа зимников. Были отменены все вертолетные рейсы из Салехарда.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 18.02.20

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