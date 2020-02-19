На Ямале пропавшего предпринимателя, чью машину нашли пустой и залитой кровью, спасли от киллера

В Новом Уренгое при попытке убийства предпринимателя задержан киллер. Его задержание связано с ранее озвученной информацией об обнаружении в Новом Уренгое пустой машины со следами крови. Машина, кровь, поиски владельца автомобиля – это была «утка», сознательно запущенная силовиками.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, нанятый убийца был обезврежен 2 февраля 2020 года в момент, когда он, дождавшись новоуренгойца около подъезда его дома, приблизился к нему с ножом в рукаве куртки.

По данным следствия, заказчиком убийства стал житель Калининграда. Ему, а также соучастникам готовящегося убийства предъявлено обвинение.

Мужчина из Калининграда начал готовить покушение на ямальца в декабре 2019 года. Причина, по данным Следкома, «личные неприязненные отношения и месть».

Заказчик убийства предложил своему приятелю подыскать киллера, который за 500 тыс рублей согласился бы убить человека.

«Приятель заказчика, взяв на себя роль организатора преступления, подыскал через своих знакомых ранее неоднократно судимого жителя Калининграда и передал ему полученные от заказчика сведения и деньги на билет до Нового Уренгоя. Договорившись об условной фразе, которой он должен сообщить о совершении преступления, мужчина в декабре 2019 года прибыл в Ямало-Ненецкий автономный округ», – уточняют детали в СУ СКР по ЯНАО.

Нанятый киллер полтора месяца следил за своей жертвой. И при этом не догадывался, что о готовящемся преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов Ямала. Сотрудники уголовного розыска в свою очередь также организовали слежку за предполагаемым исполнителем преступления.

Когда киллера задержали, он начал сотрудничать со следствием и помог силовикам выйти на заказчика.

«Чтобы его информация выглядела более достоверно, в рамках следственно-оперативных мероприятий была опубликована официальная информация об обнаружении автомобиля предпринимателя со следами крови в салоне, после чего задержанный передал организатору преступления кодовую фразу, означавшую, что преступление совершено. Удостоверившись, в том числе и из средств массовой информации, что задуманное убийство свершилось, заказчик передал деньги исполнителю. На территории Калининграда действия организаторов преступления также контролировались правоохранительными органами», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Все лица, причастные к преступлению, задержаны и находятся под стражей.

Как сообщал «Новый День», в феврале силовики действительно растиражировали информацию о пропаже предпринимателя, чей внедорожник со следами крови нашли в районе аэропорта Новый Уренгой. Об иномарке Toyota RAV4, залитой кровью, стало известно 5 февраля.

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