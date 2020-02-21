Без шуток: ямальцев научат правильно собирать скандальный валежник

На Ямале принят региональный закон, в котором расписаны правила сбора валежника. Населению округа ходить в лес и тайгу теперь можно только с ручными пилами и топорами.

Депутаты ямальского заксобрания 20 февраля в первом и окончательном чтениях проголосовали за поправки в окружной закон «О регулировании лесных отношений на территории ЯНАО».

Согласно новым поправкам, заготавливать и собирать валежник для личных нужд можно исключительно с применением ручных инструментов – ручных пил и топоров. Такой бережный сбор позволит не повреждать покров почвы, молодняк ценных пород и лесных культур.

До принятия регионального закона технология сбора валежника не регламентировалась. «Собирать его могли с помощью любых инструментов и техники, в результате чего под видом валежника мог быть вывезен здоровый лес», – уточнили в окружном заксобрании.

Закон, разрешающий россиянам собирать в лесу валежник, появился в России в 2018 году. И с 1 января 2019 года россияне получили полное право собирать поваленные деревья в лесу. Ранее для этого требовалось разрешение местный властей.

Закон о валежнике моментально оброс мемами и шутками. На что один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев ответил, что в Лесном кодексе РФ почему-то отсутствовал такой термин, как валежник.

«В Лесном кодексе перечисли очень много так называемых не древесных лесных ресурсов. Там есть лапник, есть кустарник, еще что-то. А валежника нет. Потом, когда я ездил по таежным поселкам и общался с коллегами, которые представляют лесные регионы, выяснилось, что человек теперь не может взять с земли эти павшие мертвые деревья и растопить печь. Выяснилось, что это действительно большая проблема», – отметил депутат.

Жители многих регионов России используют валежник для обогрева собственного дома. Для того, чтобы собрать поваленные ветром кусты и деревья, нужно было получить разрешение местных властей.

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