Автор закона о валежнике на форуме в Тюмени объяснил, почему все смеются над валежником

В пятницу, 12 апреля, в Тюмени прошел национальный Лесной Форум. В мероприятии приняли участие представители лесной отрасли со всего УрФО, чиновники, силовик и депутаты. «Новый День» поговорил с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, одним из авторов нашумевшего закона «о сборе валежника». Николаем Николаевым. О том, откуда взялись мемы про валежник и как правильно его собирать, – читайте в нашем блиц-интервью.

– Как вы думаете, почему ваш закон о валежнике стал источником мемов в интернете, и поводом для злых шуток? Что пошло не так?

– Что-то «пошло не так» еще 12 лет назад, когда в Лесном кодексе перечисли очень много так называемых не древесных лесных ресурсов. Там есть лапник, есть кустарник, еще что-то. А валежника нет. Потом, когда я ездил по таежным поселкам и общался с коллегами, которые представляют лесные регионы, выяснилось, что человек теперь не может взять с земли эти павшие мертвые деревья и растопить печь. Выяснилось, что это действительно большая проблема.

– И вы решили исправить ошибку, допущенная 12 лет назад?

– Да. Мы ее просто исправили и прописали, что кроме грибов, ягод, лапника и т.д. есть еще валежник. После этого мы начали получать отклики. Они, кстати, очень хорошо характеризуют ситуацию с восприятием лесной темы в обществе. Для городского жителя не понять, как это нельзя собирать ветки в лесу. В это никто не верит. Поэтому и появилось большое количество разнообразных мемов. Даже в фильмах уже начали шутить. Мол, вот разрешили собирать валежник, наверное, ни в думе, ни в правительстве заняться больше нечем.

Но когда я приезжаю в поселки, в деревни, которые находятся в лесу, меня люди благодарят. Как и моих коллег, которых около 90 человек-соавторов этого закона. Когда я слышу, что одна семья может сэкономить за зиму от 15 до 30 тыс. рублей на дровах, я понимаю, что закон о валежнике очень важен.

– А во всех регионах понятие «валежник» понимают одинаково?

– Надо сказать, что когда проект начал реализовываться, мы провели мониторинг и обнаружили, что целый ряд регионов приняли скажем так, «удивительные нормативные акты». У меня есть пример, когда в одном регионе прописали в местном законе, что валежник – это палка не более 1 метра. На мой вопрос, откуда взялась эта цифра, никто не смог ответить. Я тогда сделал обращение ко всем губернаторам прежде всего лесных регионов и попросил обратить внимание на законодательство и перегибы в нем. Надо сказать, что сейчас ситуация меняется. Регионы пересматривают свои законы и делают так, что можно собирать валежник без ограничений.

Подошедший в этот момент к Николаю Николаеву директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов заверил, что тюменские чиновники уже опубликовали правила сбора валежника в новой редакции, без ограничений (видимо после письма Николаева – прим. ред.). А раньше в области существовал запрет на использование пилы и топора при сборе валежника.

– Зачем вы здесь собрались на форуме? Обсудить несовершенство действующего законодательства?

– Идея заключается в том, чтобы посмотреть, как исполняются принятые думой законы в регионах и муниципалитетах. С людьми, которые выполняют эти законы, должен быть постоянный диалог. Сидя где-нибудь в думском или министерском кресле в Москве, сложно представить проблемы в Тюменской области или в сибирской тайге.

Сложно поверить, что у нас до сих пор по закону люди не могут собрать грибы и ягоды и продавать их. И в то, что у нас уже несколько лет отсутствуют заготовительные конторы. Они просто исчезли из-за изменения законодательства 12 лет тому назад. Это неправильно. И таких примеров много.

Если мы говорить о лесной промышленности, об освоении огромных лесных пространств, встает вопрос о лесовосстановлении. Мы только слышим отголоски по интернету, что где-то вырубили лес. А надо пойти и посмотреть вместе с теми людьми, которые живут в этой тайге. Узнать причины, по которым это происходит. Для этого и существует национальный Лесной форум, чтобы мы при принятии законов на федеральном уровне, учитывали проблемы и идеи, которые есть на местах,

– Получили обратную связь?

– Не просто обратную связь. На местах есть большой объем правильных хороших идей, решений. Есть колоссальный опыт, который нужно использовать и тиражировать. Например, сегодня уже говорили о положительном опыте Тюменской области в благоустройстве городских лесов. Гилевская роща – потрясающий пример, который надо тиражировать и показывать.

Но опять же на федеральном уровне уже издан приказ и произвести благоустройство, подобное Гилевской роще невозможно, потому что есть запрет на проведение коммуникаций к фонарным столбам, которые стоят в парке. И такие примеры невозможно понять, пока ты не приедешь на место. Для этого и создан национальный Лесной форум.

– Как заставить чиновников на местах исполнять законы, а правоохранительные органы и прокуратуру пресекать нарушения закона?

– Понимаете, это так же как заставить людей не сорить в лесу. Ведь многие даже не понимают, что в лесу нельзя мусорить.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 12.04.19

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