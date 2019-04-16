Свердловчанам разрешили собирать в лесах мох, камыш и тростник

Свердловское заксобрание приняло в первом чтении законопроект, разрешающий людям без ограничения собирать в лесу мох, тростник, камыш и лесную подстилку для собственных нужд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон принимается в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Прежняя редакция областного закона запрещала сбор лесной подстилки в некоторых категориях лесов – например, защитных.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Добавим, что впервые законопроект появился в соцсетях 1 апреля, из-за чего некоторые сочли его шуткой. Однако он не менее реален, чем пресловутый закон о валежнике.

Напомним, ранее гражданам России разрешили собирать валежник. Один из авторов «закона о валежнике» депутат Госдумы Николай Николаев рассказал РИА «Новый День», почему горожане смеются над этим законом, а жители сельской местности благодарят: из-за пробела в Лесном кодексе, где не прописано, что собирать валежник можно. «Для городского жителя не понять, как это – нельзя собирать ветки в лесу. В это никто не верит. Поэтому и появилось большое количество разнообразных мемов. Даже в фильмах уже начали шутить. Мол, вот разрешили собирать валежник, наверное, ни в думе, ни в правительстве заняться больше нечем», – прокомментировал депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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