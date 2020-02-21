На Ямале в суд передают дело чиновника, бравшего взятки джипами

На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении экс-чиновника администрации Пуровского района Максима Жданова. Дело передается в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Жданова будут судить за взятку, полученную им еще в 2013 году.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в 2013 году Жданов, исполняя обязанности начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района, получил от генерального директора коммерческой строительной организации взятку в виде автомобиля.

Джип «Toyota Land Cruiser Prado» стоимостью около 2,5 млн рублей коммерсант передал Жданову за фиктивные акты.

Как сообщал «Новый День», речь шла о подписании документов о якобы выполненных фирмой дополнительных работ по муниципальному контракту (строительство объекта «Учебный корпус на 240 учащихся в с.Халясавей Пуровского района ЯНАО»). На основании фиктивных актов застройщику нужно было перечислить 61,7 млн рублей за фактически не выполненные допработы.

Расследование дела продолжалось почти полтора года. В июне 2018 года в администрации Пуровского района прошли обыски в рамках дела Жданова.

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