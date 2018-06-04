В отношении ямальского чиновника возбуждено уголовное дело за взятку. Подробности, суммы

Следственный комитет рассказал подробности задержания руководителя комитета по строительству и архитектуре Пуровского района Максима Жданова. Как сообщили в ведомстве, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Речь идет о делах 2013 года, когда Жданов занимал другую должность – и.о. начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района.

Следствием установлено, что он получил от директора ООО «АльфаСтрой» взятку в виде оплаты стоимости автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» в размере 2 млн 480 тыс. рублей. Эти деньги были переданы за способствование в подписании документов о якобы выполненных фирмой дополнительных работ по муниципальному контракту (строительство объекта «Учебный корпус на 240 учащихся в с.Халясавей Пуровского района ЯНАО») и последующее перечисление 61,7 млн рублей за фактически не выполненные допработы.

В настоящее время Пуровским районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Отметим, ранее на Ямале произошло другое резонансное задержание – ограничительные меры были введены в отношении главы Тазовского района Александра Иванова, чиновнику нельзя выходить вечером из дома и пользоваться средствами коммуникации. Силовики выяснили, что он встречался с подсудимым депутатом, которого специально для этого вывели из ИВС, и распивал с ним спиртные напитки.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 02.06.18

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