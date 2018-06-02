Итог обысков в пуровской администрации: задержан чиновник

В Тарко-Сале задержали руководителя комитета по строительству и архитектуре Пуровского района Максима Жданова. После обысков, прошедших в районной администрации, было принято решение о помещении чиновника под стражу, рассказал агентству «Новый День» собеседник в силовых структурах.

В следственном управлении СК Ямала, куда «Новый День» обратился за пояснениями, отказались комментировать информацию о спецоперации в администрации муниципалитета. Как ранее сообщал источник, знакомый с ситуацией, г-н Жданов, судя по всему, является фигурантом расследования о получении взятки. По одной из версий, поводом для получения взятки стало строительство социального объекта в Пуровском районе, в поселке Халясавей. Речь идёт о событиях, которые произошли несколько лет назад, пояснил инсайдер.

Отметим, ранее на Ямале произошло другое резонансное задержание – ограничительные меры были введены в отношении главы Тазовского района Александра Иванова, чиновнику нельзя выходить вечером из дома и пользоваться средствами коммуникации. Силовики выяснили, что он встречался с подсудимым депутатом, которого специально для этого вывели из ИВС, и распивал с ним спиртные напитки.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 01.06.18

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