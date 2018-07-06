Пуровского чиновника, который брал взятку джипом, отпустили из-под стражи

В Тарко-Сале отпущен из-под стражи задержанный по подозрению в коррупции чиновник – глава комитета по строительству и архитектуре Пуровского района Максим Жданов. Решение судом было принято ещё 18 июня 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Напомним, чиновника задержали 1 июня 2018 года и на следующий день предъявили обвинение.

Изначально его поместили под стражу до 31 июля 2018 года. Однако апелляция отменила это решение, ссылаясь на то, что преступление, в котором его подозревают, было совершено ещё в 2013 году, а, значит, у следствия было достаточно времени для сбора доказательств и навряд ли сейчас г-н Жданов воспрепятствует расследованию. В итоге чиновнику избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Он не может после 16 часов выходить из дома, ему нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу – сотрудниками департамента строительства и компании «Альфа-Строй», которая фигурирует в деле. Также запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Ранее стало известно, что г-на Жданова подозревают в получении взятки в виде автомобиля Toyota Land Cruiser Prado от коммерческой компании. В обмен на машину коммерснаты получили подписи в документах о якобы выполненных дополнительных работах (строительство объекта «Учебный корпус на 240 учащихся в с.Халясавей Пуровского района ЯНАО»). За эти вымышленные работы им в дальнейшем перечислили 61,7 млн рублей.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 06.07.18

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