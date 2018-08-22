Чиновник Пуровской администрации уволился из-за мотоцикла

Из администрации Пуровского района уволен Максим Жданов, в отношении которого ведётся расследование. Это случилось в середине августа 2018 года. Правда, поводом для его отставки стало не уголовное дело, а то, что чиновник скрыл в декларации мотоцикл и гараж. Это выяснила прокуратура в ходе антикоррупционной проверки, сообщает агентство «Новый День».

Как рассказали в прокуратуре Ямала, глава МКУ «Комитет по строительству и архитектуре» Пуровского района Максим Жданов в справках о доходах за 2016 и 2017 год не упомянул покупку мотоцикла «Ямаха» и гаража в Тарко-Сале. Общая стоимость этого имущества – около полумиллиона. Прокурор района Александр Строгалев 13 августа потребовал от главы муниципалитета Андрея Нестерука уволить сотрудника, скрывшего имущество. Началась служебная проверка. Но Жданов, не дожидаясь её окончания, уволился сам.

По данным на 22 августа в декларации чиновника уже есть мотоцикл. Согласно документу, у Жданова модель YAMAXA TDM-900 (удобен для путешествий). Также по итогам года у него две собственных квартиры и доля в ещё одной квартире. Гаража в декларации нет.

В прокуратуре добавили, что будут настаивать на том, чтобы в трудовой книжке Жданова изменилась формулировка причины увольнения. Если бы чиновник дождался окончания проверки, его бы точно наказали за коррупционное нарушение.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», Жданова обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он в 2013 году получил внедорожник «Лэнд Круизер» стоимостью 2,5 млн рублей от коммерсантов. В тот период чиновник занимал должность и.о. главы департамента архитектуры, строительства и жилполитики. В обмен на машину, по предварительным данным, он подписал документы о якобы выполнилненных работах в рамках строительства учебного корпуса в селе Халясавей. За эти вымышленные работы предприятие получило 61,7 млн рублей. Г-на Жданова задержали 1 июня 2018 года, 18 июня ему назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий. В деле также фигурирует компания «Альфа-Строй».

Тарко-Сале, служба информации

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