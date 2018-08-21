Ямальцы заметили рост коррупции в Салехарде и Пуровском районе

Ямальцы отметили рост коррупции в Пуровском и Тазовском районах, а также в Салехарде и Муравленко. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, который прошёл осенью 2017 года. О негативной тенденции в этих муниципалитетах говорится в постановлении правительства Ямала от 20 августа 2018 года. Документ утверждает программу по противодействию коррупции в округе, сообщает агентство «Новый День».

«Выборка исследования составила 3140 респондентов, география – 13 муниципальных образований в автономном округе. Выросла доля тех, кто считает коррупцию распространённой в округе, до 42 процентов респондентов (2016 год – 39 процентов) считают коррупцию распространенной в своём городе (районе)», – озвучивают в правительстве результаты опроса ВЦИОМ.

Наиболее благоприятные муниципалитеты – Красноселькупский, Приуральский и Шурышкарский районы. Низкий уровень распространения коррупции, по результатам опроса, также зафиксирован в Ямальском районе и Лабытнанги.

Отметим, Тазовский район в 2018 году не исчезает из коррупционной повестки. Там осудили депутата, главу «Тазовского Дорожно-транспортного предприятия» Мисира Исмаилова за финансовые манипуляции. С поста ушёл глава района Александр Иванов за обещание решить вопрос с наказанием для г-на Исмаилова. Прокуратура нашла множество нарушений в разных сферах работы администрации. Что касается Пуровского района – не так давно стало известно об уголовном деле в отношении главы комитета по строительству и архитектуре Максима Жданова. О новых коррупционных расследованиях в Салехарде и Муравленко пока неизвестно.

Салехард, служба информации

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