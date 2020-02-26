Авиакомпания «Ямал» взяла курс на Грецию

Авиакомпания «Ямал» с 27 мая начнет выполнять чартерные рейсы в Грецию из аэропорта Кольцово (Екатеринбург).В летнем расписании АК «Ямал» («дочка» правительства ЯНАО) появился рейс Екатеринбург – Салоники. Как уточнили в аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»), полеты будут выполняться на самолете Airbus A320 с регулярностью два рейса в 10 дней. Вылет из Екатеринбурга – по средам и субботам в 15:50, из Салоников – в 07:30 местного времени.

Пока ямальская авиакомпания выполняет из Кольцово только внутрироссийские регулярные рейсы: Надым, Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году АК «Ямал» подала заявку в Росавиацию на выполнение в 2020 году международных полетов из Екатеринбурга. В частности, речь шла о четырех рейсах в Грецию: Закинтос, Афины, Салоники и Ираклион. Регулятор заяку удовлетворил.

Пока, правда, в летнее расписание ямальских авиаторов включен только курорт Салоники. Это второй по численности населения город Греции, расположенный в заливе Термаикос Эгейского моря. Напомним, на летнее расписание перевозчики традиционно переходят в конце марта.

Как уточняют в Кольцово, туры в Салоники из Екатеринбурга в летний период традиционно организует туроператор Mouzenidis Travel. По итогам минувшего года объем перевозок на данном направлении превысил 6,5 тысяч пассажиров.

АК «Ямал» – «дочка» правительства ЯНАО. Окружным властям принадлежит более 98% акций компании.

Салехард, Дарья Котова

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