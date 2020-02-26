Вице-губернатор ЯНАО объяснит суть конституционных поправок ноябрьским общественникам

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова в среду, 26 февраля, находится с рабочим визитом в Ноябрьске, где проведет встречу с местными лидерами общественного мнения – учителями, руководителями профсоюзов, предпринимателями, народными дружинниками и другими общественниками.

Как сообщил источник в правительстве округа, поводом для визита стало проведение общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию. Ирина Соколова уже встречалась с ЛОМами в Салехарде и Лабытнанги – на мероприятии она рассказывала о сути внесенных президентом предложений.

«Речь пойдет о социальной направленности поправок, которые сейчас обсуждает рабочая группа под руководством Андрея Клишаса. В ее работе также принимает участие и ямальский депутат Госдумы Григорий Ледков», – отмечает инсайдер. – Важно также донести до людей, что сам Владимир Путин гарантировал вступление поправок в силу только в случае их одобрения населением».

В пресс-службе правительства подробности поездки раскрывать не стали, подтвердив лишь сам визит вице-губернатора в Ноябрьск.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

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