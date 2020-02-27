Ямальский пенсионер, совративший школьницу, искупит вину трудотерапией

Суд Салехарда вынес приговор 62-летнему пенсионеру, который сожительствовал со школьницей. Как сообщает в четверг, 27 февраля, СУ СКР по ЯНАО, мужчине назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Как писал «Новый День», преступление было совершено в апреле 2019 года: пожилой мужчина вступил в интимные отношения с ребенком. Следствие уточняло, что пенсионер совершил половое сношение без применения насилия с несовершеннолетней, заведомо зная о том, сколько ей лет. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В окружном Следкоме ранее заявляли, что ямальский пенсионер действовал «с целью удовлетворения своих половых потребностей».

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 26.02.20

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