На Ямале депутат со скандалом покинул ряды КПРФ, руководство партии не против

Депутат-коммунист думы Ноябрьска Александр Зимин в четверг, 27 февраля, сообщил о выходе из состава КПРФ. С заявлением он выступил на сегодняшнем заседании городской думы.

Александр Зимин прошел в думу Ноябрьска по партийным спискам КПРФ. Сегодня уже экс-коммунист объяснил свое решение расстаться с компартией.

«Я принял решение выйти из рядов компартии и фракции КПРФ в думе, так как на протяжении всего времени моей партийной работы я не нашел поддержки и взаимопонимания от руководителя регионального отделения компартии Кукушкиной Елены Михайловны. Очень жаль, что руководство местной ячейки преследует только свои личные интересы, а работу партии видит исключительно в организации бессмысленных митингов и одиночных пикетов», – с такими словами Зимин отрекся от КПРФ.

Коллеги Зимина комментировать решение не стали, прозвучала лишь реплика – это ваше право.

Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина сообщила «Новому Дню», что не знакома с претензиями бывшего соратника по партии.

«Зимин никогда не входил в актив партии, никогда не был активистом. В думу прошел по списку с сильными кандидатами от КПРФ – с Александром Бондарчуком, например. Со мной Зимин проблемы не обсуждал, претензии не озвучивал, к диалогу не приглашал», – прокомментировала Елена Кукушкина.

45-летний Зимин был избран депутатом думы Ноябрьска седьмого созыва и прошел по многомандатному избирательному округу №1. Депутат – ветеран боевых действий. Работает заместителем директора частного учебного центра охраны «Легион». Также он входит в состав ноябрьской организации «Ветераны всех поколений».

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин считает, что демарш ноябрьского коммуниста может ослабить позиции регионального отделения КПРФ. И в преддверии главной выборной кампании округа – выборы в заксобрание ЯНАО, даст возможность другим партийным проектам со схожей идеологией попытаться занять место КПРФ в ямальской повестке.

Ноябрьск, Дарья Котова

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