Ямальские следователи подключились к ДТП с пятилетним ребенком, которого переехала машина

СУ СКР по ЯНАО проводит доследственную проверку по факту наезда машины на пятилетнего мальчика во дворе жилого дома. Об этом 28 февраля сообщил окружной Следком.

«Новый День» писал, что страшное ДТП произошло 27 февраля в Новом Уренгое во дворе жилого дома микрорайона Тундровый.

Водитель 1999 года рождения на автомобиле ВАЗ ехал по двору жилого дома. В это время на улице без присмотра взрослых играл ребенок 2014 года рождения. Мальчик лежал на самодельной горке и нечаянно скатился с нее на тротуар.Водитель поворачивал и, не снижая скорость, просто наехал на малыша и протащил его несколько метров.

Как уточнили автоинспекторы, виновник ДТП сам отвез мальчика в больницу, но оставил его там и уехал. Личность водителя установлена. Пострадавший находится в реанимации.

«Прокурором ЯНАО удовлетворено ходатайство следственного управления о передаче материалов в следственный отдел по г.Новый Уренгой. В настоящее время выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в Следкоме ЯНАО.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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