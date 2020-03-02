Под строительство аэропорта в Новом Уренгое ищут особого генподрядчика

Для аэропорта Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») запущена процедура поиска генерального подрядчика. Лот о проведении запроса коммерческих предложений размещен на электронной торговой площадке Группы Газпромбанка. Договор с застройщиком планируют заключить в июле 2020 года.

Как сообщается в материалах закупки, контракт будет включать в себя строительство нового аэровокзального комплекса в новоуренгойском аэропорту, а также реконструкцию аэродрома. Предложения от участников закупки будут приниматься до 31 марта. Подведение итогов состоится в конце июня. Непосредственно заключение контракта – не позднее 1 июля. Сумма сделки не указана.

Процедуру поиска генподрядчика запустила управляющая компания ямальского аэропорта – «Аэропорты Регионов». Как сообщает пресс-служба аэропорта Новый Уренгой, участниками закупки могут стать как крупные российские, так и иностранные застройщики.

«Цель первого этапа закупки – определить круг потенциальных компаний-подрядчиков, соответствующих предъявляемым критериям, для последующего участия в основном этапе. Ключевое требование к участникам в условиях предварительного отбора – наличие аналогичного опыта строительства в качестве генподрядчика объектов недвижимости общей стоимостью не менее 3 млрд рублей и суммарной площадью не менее 20 000 кв. м, включая один объект не менее 15 000 кв. м. При этом учитываются только завершённые строительные объекты в период с 2017 по 2019 годы», – уточняют авиаторы.

Как сообщал «Новый День», воздушная гавань Нового Уренгоя с 2018 года готовится к масштабной реконструкции. Планируется строительство нового пассажирского терминала площадью 18 тыс кв метров, оснащенного тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Пропускная способность нового терминала составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. При росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал. Такое условие прописано в соглашении между УК «Аэропорты Регионов» и ямальским правительством.

С 1 июня в аэропорту начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы. И до 26 октября авиаторы будут обслуживать самолеты строго с 7:30 до 15:30 часов. Полный цикл работ на взлетно-посадочной полосе должен быть завершен до конца 2020 года.

«В среднем наш аэропорт обслуживает 20-22 рейса в день, пики приходятся на утренние и вечерние часы. В летний период расписание будет составлено более равномерно и компактно, все рейсы будут распределены в течение восьми рабочих часов», – сообщил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту Нового Уренгоя идет модернизация силами аэропортового холдинга «Аэропорты Регионов», который подконтролен группе Ренова миллиардера Виктора Вексельберга. В состав холдинга входят пять воздушных гаваней России – аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

По итогам 2019 года аэропорт Нового Уренгоя обслужил 980 тыс пассажиров, увеличив пассажиропоток на 1%.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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