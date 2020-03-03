Водителю, который переехал пятилетнего ребенка во дворе жилого дома в Новом Уренгое, предъявлено обвинение

В Новом Уренгое следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего водителя, который на машине ВАЗ переехал пятилетнего мальчика во дворе жилого дома. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла днем 27 февраля в одном из дворов микрорайона Тундровый. Пятилетний ребенок был на улице один, без сопровождения взрослых. Он скатился с самодельной горки на тротуар. В это время водитель 1999 года рождения поворачивал и, не сбавляя скорость, проехал по ребенку и еще протащил его несколько метров.

Виновник ДТП сам отвез мальчика в больницу, но оставил его там и скрылся. И пока силовики искали водителя, за жизнь ребенка боролись реаниматологи. На следующий день, 28 февраля, по данному факту началась доследственная проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела.

По данным СУ СКР по ЯНАО, дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

«Телесные повреждения, причиненные ребенку в результате ДТП, оцениваются в комплексе как причинившие тяжкий вред здоровью», – резюмировали в Следкоме ЯНАО.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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