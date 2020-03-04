На Ямале новое коррупционное дело с участием чиновников и строителей

В Пуровском районе комитет по строительству и архитектуре подписал строительной компании фиктивные акты о выполненных работах при исполнении госконтракта. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщает 4 марта прокуратура ЯНАО.

По данным надзорного ведомства, ООО «НордДорСтрой» (зарегистрировано в Тарко-Сале) получило в Пуровском районе три контракта на общую сумму более 22,1 млн рублей. Подрядчик должен был капитально отремонтировать три жилых дома.

Представители МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» приняли у компании работы, акты выполненных работ были подписаны.

«Однако, прокуратурой выявлены факты оплаты фактически невыполненных ООО»НордДорСтрой» работ на общую сумму более 1,6 млн рублей, что свидетельствуют о хищении денежных средств», – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Все три уголовные дела возбуждены по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Фигурантов дела ведомство пока не называет.

Как сообщал «Новый День», аналогичную историю силовики сейчас распутывают в Надымском районе. Там уже задержаны замглавы района Виталий Имкин и руководитель надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк. Следствие выясняет, как московской фирме «Экспертгрупп», получившей контракт на благоустройство главной площади Надыма и бульвара «Стрижова», выплатили деньги за невыполненные работы. Фиктивные акты в пользу подрядчика были составлены на сумму 29 млн рублей.

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