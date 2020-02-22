В Надыме продолжаются аресты чиновников: задержан замглавы

На Ямале задержан заместитель главы Надымского района. Предположительно, исходя из списка курируемых замом вопросов, это Виталий Имкин. Он подозревается в растрате. Речь идет о десятках миллионов.

Как сообщает в субботу, 22 февраля, СУ СКР по ЯНАО, помимо замглавы Надымского района задержан также руководитель ООО «Экспертгрупп».

Сегодняшние задержания – продолжение коррупционной истории, связанной с госконтрактом по благоустройству в Надыме площади массовых мероприятий города и бульвара «Стрижова». Ранее был задержан директор надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк.

По данным следствия, в 2019 году замглавы администрации Надымкого района, вступив в преступный сговор с руководителем МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (МУ «УКСиКР») Аркадием Михайлюком, принудили сотрудников муниципального учреждения подписать несоответствующие действительности акты.

Документы касались фирмы «Экспертгрупп», которая получила госконтракт, но не выполнила его в полном объеме. Фиктивные акты в пользу подрядчика были составлены на сумму 29 млн рублей.

«Должностные лица, используя свое служебное положение, составив и подписав заведомо подложные документы о стоимости выполненных работ, обеспечили получение денежных средств», – сообщает окружной Следком и добавляет, что в результате незаконных действий фигурантов уголовных дел бюджету МО г.Надым и бюджету Ямала причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Надымский чиновник Виталий Имкин подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

Как сообщал «Новый День», ранее был задержан директор надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк. По ходатайству следствия он арестован на два месяца и находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» подписал фиктивные акты выполненных работ исполнителю госконтракта – компании ООО «Экспертгрупп» (Москва).

Московская фирма выиграла тендер на благоустройство главной площади Надыма и бульвара «Стрижова». Сумма контракта – около 111 млн рублей. Бюджетные деньги выделялись по программе «Формирование комфортной городской среды».

«С июля по сентябрь 2019 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работа в рамках муниципального контракта фактически в полном объеме не выполнена, а также работы по установке скульптуры приняты и оплачены дважды, используя свое служебное положение, распорядился денежными средствами муниципального учреждения как своими собственными, выплатив коммерческой организации более 29 миллионов рублей. Своими действиями руководитель учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере», – уточнял окружной Следком.

В общей сложности подрядчики из Москвы получили в Надыме около 70 млн рублей, фактически объем выполненных работ составил лишь 2/3.

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