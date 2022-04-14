Осудили эксперта, который за взятки подделывал экспертизу бульвара Стрижова в Надыме

В Московской области осудили эксперта, который согласился за взятку завысить объём работ на бульваре Стрижова и площади массовых мероприятий в Надыме. Истринский суд назначил ему наказание: штраф в 12,7 млн рублей с лишением права заниматься экспертной деятельностью 7 лет. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Осужденный – завотдела судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ».

Этот инцидент – часть коррупционного уголовного дела надымских чиновников: бывшего замглавы Надымского района Виталия Имкина и директора МУ «Управление капистроительства и капремонта» Аркадия Михайлюка. По версии следствия, они вступили в сговор с подрядчиком работ по благоустройству («Экспертгрупп») и оплатили ему невыполненные работы на сумму более 29,9 млн рублей.

Чтобы «узаконить» эти невыполненные работы, подрядчику нужны были «доказательства» того, что он эти работы сделал. Для этого он и привлёк эксперта центра судебной медицины при Минюсте и попросил его сделать поддельную экспертизу.

Согласно материалам дела, специалист получил от подрядчика – «Экспертгрупп» – 1,7 млн рублей и 11 тыс. долларов США.

Подложная экспертиза с завышенным объёмами работ в Надыме должна была быть предоставлена в арбитражный суд. Но силовики, которые выявили взятку, не допустили этого.

Надым, Юлия Фролова

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