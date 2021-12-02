Эксперт Минюста согласился за взятку подделать экспертизу по благоустройству в Надыме

В уголовном деле чиновников Надымского района появился новый фигурант – эксперт из Москвы. По версии следствия, он согласился подделать результаты экспертизы, которая должна была обозначить объёмы работ на бульваре Стрижова и площади массовых мероприятий. Уголовное дело в отношении эксперта выделено в отдельное производство и направлено в суд. Об этом сообщает 2 декабря 2021 года прокуратура Ямала.

Обвиняемый – завотделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала центра судебной экспертизы при Минюсте. Следователи подозревают, что представитель подрядчика «Экспертгрупп» передал ему взятку в долларах и рублях общей суммой в 2,5 млн рублей. Квалификация дела – ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере).

Заключение эксперта должно было быть использовано в арбитражном суде Ямала, где рассматривался спор между «Управлением капстроительства и капремонта» Надымкого района и «Экспертгрупп». Однако следователи узнали о взятке раньше, чем экспертиза была принята судом.

В доме обвиняемого прошли обыски. Силовики нашли 1,927 млн рублей и 2 650 долларов США. Также арест наложили на дорогой автомобиль, оформленный на его супругу – Infiniti Q II.

Взяткодателя следователи обнаружили во время расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Надымского района Виталия Имкина и директора МУ «Управление капистроительства и капремонта» Аркадия Михайлюка. По версии следствия, они вступили в сговор и оплатили компании – подрядчику «Экспертгрупп» невыполненные работы на сумму более 29,9 млн рублей.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»