В Надыме передали в суд коррупционное дело двух заместителей главы – Свидлова и Имкина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших заместителей главы Надымского района – Семёна Свидлова и Виталия Имкина. Уголовное дело отправилось в суд. Об этом сообщают в следственном управлении СК Ямала без указания фамилий обвиняемых. Материалами занимался отдел по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, господа Имкин и Свидлов – участники преступной схемы, благодаря которой во время благоустройства в Надыме были похищены около 35 млн рублей. Один из участников этой манипуляции – руководитель МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк – уже осужден. Ещё один участник – представитель подрядчика «Экспертгрупп», который выполнял ремонт – Ирина Гукова. Она тоже уже осуждена.

В чём именно обвиняют Имкина и Свидлова?

Как говорится в материалах расследования, эти высокопоставленные чиновники надымской администрации в 2019 году организовали подписание недостоверных актов выполненных работ во время благоустройства площади и бульвара «Стрижова» в Надыме. Общая сумма контракта по благоустройству – 111 млн рублей. Благодаря поддельным актам, подрядчик получил средства за те работы, которые не выполнил.

«Поступившую субсидию в размере более 35 млн рублей руководитель МУ «УКСиКР» (Михайлюк – прим.ред) по предварительному сговору с заместителями главы растратил в пользу компании «Экспертгрупп», – поясняют в СУ СК ЯНАО.

За такое содействие г-н Свидлов, сын экс-председателя Счётной палаты Ямала Владимира Свидлова, как полагает следствие, получил взятку в 5 млн рублей. Взяткодатель – Ирина Гукова.

Имкина и Свидлова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного лицу, в особо крупном размере). Свидлову также вменяют ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Что ещё важно?

В деле был ещё один фигурант – эксперт, завотдела судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ». Он получил взятку от «Экспертгрупп» долларами и рублями, а в обмен должен был составить поддельный акт о том, что все объекты в Надыме доделаны полностью. Однако силовики во время расследования дела об этом узнали. Его осудили.

Надым, Юлия Фролова

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