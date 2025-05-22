Сына экс-главы Счётной палаты Ямала Свидлова отправляют в колонию на 8 лет

В Надыме завершился повторный суд над двумя бывшими заместителям главы администрации Надымского района – Семёном Свидловым и Виталием Имкиным. В результате г-ну Свидлову увеличили срок, которой тот должен провести за решёткой. Год назад завершился первый суд. После этого прокуратуре удалось добиться отмены приговора, потому что в нём суд оправдал Семёна Свидлова в получении взятки. Дело снова оправили в суд Надыма на новое рассмотрение. И вот итог.

Имкин и Свидлов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Свидлов также осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). дело расследовател Следком.

Бывшие чиновники приняли работы по благоустройству Бульвара Стрижова у компании «Экспертгрупп», хотя работы были выполнены не полностью. Преступление они совершили в 2019 году, когда районом руководил Леонид Дяченко.

«Соучастники совершили растрату более 30 млн рублей в пользу юрлица, осуществлявшего исполнение муниципального контракта по благоустройству центрального бульвара Надыма путём приёмки и оплаты фактически невыполненных работ. За совершение этих действий Свидлов получил от подрядчика взятку в размере 5 млн рублей», – напомнили в прокуратуре Ямала.

Суд приговорил Имкина к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Свидлова – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с установлением каждому запрета замещать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года и 3 года 6 месяцев соответственно. Денежные средства в сумме 5 млн рублей конфискованы.

В схеме также участвовал бывший директор управления капитального строительства и капитального ремонта Надымского района Аркадий Михайлюк. Его осудили. Также осуждена представитель подрядной организации «Экспертгрупп» Ирина Гукова.



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Надым, Наталья Ефремова

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