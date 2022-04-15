В Надыме осудили очередного чиновника за коррупционное преступление

В Надыме осудили главу муниципального учреждения, который курировал стройки – Аркадия Михайлюка. Об этом агентству «Новый День» стало известно от источников в правоохранительных органах. Михайлюк является одним из участников предполагаемой схемы по хищению 29 млн рублей, предназначенных на благоустройство бульвара Стрижова и площади в Надыме.

Другие участники схемы – бывший первый замглавы Надымского района, сын экс-председателя Счётной палаты Ямала Семён Свидлов, представитель подрядной организации «Экспертгрупп» Ирина Гукова, другой бывший замглавы района Виталий Имкин.

В чём суть схемы по хищению средств?

Манипуляции совершались в 2019 году. Именно тогда, по версии силовиков, указанные господа договорились о схеме по присвоению бюджетных средств. МКУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Надымского района (которое как раз и возглавлял Михайлюк) заключило контракт с компанией «Экспертгрупп» на благоустройство бульвара Стрижова и площади. Сумма контракта – 111 млн рублей. Подрядчик выполнил не все работы, деньги получил за больший объём работ. Предварительно следствие посчитало излишне выплаченную сумму – более 29 млн рублей. Одну из скульптур чиновники посчитали и оплатили дважды.

Г-н Михайлюк подписал акты выполненных работ. Согласно материалам дела, эту сумму себе оставила Ирина Гукова. А вот заместители главы района Свидлов и Имкин получили, по версии следствия, взятки от этого подрядчика.

В деле был ещё один фигурант – эксперт, завотдела судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ». Он получил взятку от «Экспертгрупп» долларами и рублями, а в обмен должен был составить поддельный акт о том, что все объекты в Надыме доделаны полностью. Однако силовики во время расследования дела об этом узнали. Его осудили.

Какое наказание понесёт Михайлюк?

Аркадия Михайлюка признали виновным в растрате (ч.4. ст.160 УКРФ). Ему в апреле 2022 года назначен условный срок – 3 года.

Аналогичный приговор – три года условно – вынесен и в отношении представителя подрядной фирмы Ирины Гуковой. Она обвинялась в соучастии в хищении средств.

Уголовные дела в отношении Свидлова и Имкина ещё не завершены.

Надым, Юлия Фролова

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