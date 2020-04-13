Чиновникам Надымского района, задержанным за коррупцию, изменили меру пресечения

На Ямале суд продлил арест заместителю главы Надымского района Виталию Имкину. В СИЗО г-н Имкин задержится еще на два месяца – до июля. Также следствие, возможно, предъявит Имкину новые обвинения. Второму арестанту и фигуранту коррупционной истории – директору надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадию Михайлюку, меру пресечения изменили на заперт определенных действий. Чиновник отпущен домой, но он должен выполнять все требования следствия.

Информированные источники «Нового Дня» уточняют, что положение Виталия Имкина усугубилось. Следователи не только продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в феврале по статье ч.4 ст.160 УК РФ (растрата), но и изучают новые эпизоды с участием замглавы.

По предварительной версии, Имкин, получив пост заместителя главы района, увлекся предпринимательской деятельностью. Он занимался коммерцией через подконтрольную ему фирму, которую возглавлял номинальный директор.

Как сообщал «Новый День», громкая коррупционная история с участием чиновников мэрии Надымского района началась с ареста Аркадия Михайлюка. Он был задержан в феврале 2020 года.

Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» подписал фиктивные акты выполненных работ исполнителю госконтракта – компании ООО «Экспертгрупп» (Москва).

Московская фирма выиграла тендер на благоустройство главной площади Надыма и бульвара «Стрижова». Сумма контракта – около 111 млн рублей. Бюджетные деньги выделялись по программе «Формирование комфортной городской среды».

Летом 2019 года москвичи не выполнили обязательства контракта в полном объеме, но деньги с помощью акта, подписанного Михайлюком, получили. Бюджету приченен ущерб на сумму более 29 млн рублей. В общей сложности подрядчики из Москвы получили в Надыме около 70 млн рублей, фактически объем выполненных работ составил лишь 2/3.

Следом силовики пришли с обысками к заместителю главы Надымского района Виталию Имкину. Дело было связано с деятельностью все той же московской компании «Экспертгрупп».

По данным следствия, в 2019 году замглавы администрации Надымкого района, вступив в преступный сговор с руководителем МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (МУ «УКСиКР») Аркадием Михайлюком, принудили сотрудников муниципального учреждения подписать несоответствующие действительности акты.

Оба чиновника в феврале были отправлены в СИЗО. Отметим, что руководство ООО «Экспертгрупп» также задержано. Расследование уголовного дела продолжается.

Надымский район, Салехард, Дарья Котова

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