На Ямале суд за растрату отправил заместителя мэра под арест на два месяца

Заместителя главы Надымского района Виталия Имкина заключили под стражу на два месяца. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Как уточняет окружной Следком, судебный процесс по определению меры пресечения для г-на Имкина состоялся 23 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следователей, которые настаивали на аресте подозреваемого.

Чиновнику предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Он, напомним, был задержан 22 февраля.

Как сообщал «Новый День», по уголовному делу проходят Виталий Имкин, руководитель московской фирмы ООО «Экспертгрупп», а также ранее задержанный директор надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк.

По данным следствия, в 2019 году замглавы администрации Надымкого района, вступив в преступный сговор с руководителем МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (МУ «УКСиКР») Аркадием Михайлюком, принудили сотрудников муниципального учреждения подписать несоответствующие действительности акты.

Документы касались фирмы «Экспертгрупп», которая получила госконтракт в Надыме, но не выполнила его в полном объеме. Фиктивные акты в пользу подрядчика были составлены на сумму 29 млн рублей.

Московская фирма выиграла тендер на благоустройство главной площади Надыма и бульвара «Стрижова». Сумма контракта – около 111 млн рублей. Бюджетные деньги выделялись по программе «Формирование комфортной городской среды».В общей сложности подрядчики из Москвы получили в Надыме около 70 млн рублей, фактически объем выполненных работ составил лишь 2/3.

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