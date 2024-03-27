Сына экс-главы Счётной палаты Ямала оправляют в колонию за коррупцию

Двух бывших заместителей главы Надымского района – Виталия Имкина и Семёна Свидлова – признали виновными в коррупционном преступлении. Суд решил, что они должны отправиться в колонию на 4 и 3 года соответственно. Им также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.

По версии следствия и суда, чиновники помогли коммерсантам похитить деньги из бюджета. Преступление совершено во время благоустройства знакового для Надыма объекта – бульвара и площади Стрижова.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, Имкин и Свидлов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты в особо крупном размере). Свидлову также вменяли получения взятки от подрядчика. В суде, очевидно, по этому эпизоду сын экс-главы СП Ямала был оправдан.

Ранее агентство «Новый День» подробно описывало схему преступления. Как говорилось в материалах расследования, заместители главы района в 2019 году организовали подписание недостоверных актов выполненных работ во время благоустройства площади и бульвара «Стрижова» в Надыме. Общая сумма контракта по благоустройству – 111 млн рублей. Выполняла его компания «Экспертгрупп». Благодаря поддельным актам, подрядчик получил средства за те работы, которые не выполнил.

Как сегодня рассказали в прокуратуре, подсудимые организовали растрату бюджетных денежных средств на общую сумму более 24 млн рублей в пользу юридического лица.

В преступной схеме были и другие участники. В том числе бывший директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадий Михайлюк. Он совершил растрату в пользу компании «Экспертгрупп». Его уже осудили.

Также суд признал виновной руководителя этой подрядной фирм Ирину Гукову. Она приговорена к двум годам реального лишения свободы. Гукова обвинялась в соучастии в хищении средств.

Надым, Наталья Ефремова

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