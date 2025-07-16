В Надыме переделают «благоустроенный» взяточником Семёном Свидловым бульвар

Надымские власти решили переделать отремонтированный несколько лет назад бульвар Стрижова и примыкающую площадь. На сайте госзакупок объявлен аукцион на поиск подрядчика для проектирования нового благоустройства. Бульвар и площадь реконструировали в 2019 году. Потом выяснилось, что чиновники приняли несделанные работы. За это один из замов главы, сын тогдашнего председателя Счётной палаты Ямала Семён Свидлов, получил взятку.

Согласно свежим документам конкурса администрации Надымского района, за разработку проекта власти отдадут около 730 тыс. рублей (такую цену предложил победитель аукциона, имя которого ещё не раскрыто). Предполагаемая предельная стоимость строительства – порядка 74 млн рублей, указано в задании на проектирование.

Проектировать новый бульвар и площадь будут до конца января 2026 года.

Уже готов дизайн-проект. На бульваре появится новое озеленение, там переделают плитку, установят новые лавки – круглые с растениями внутри, организуют новое освещение. Планируется также изменить памятник Стрижову – у него установят подсветку, изменят основание, сделают альпийскую горку.

фото - аукционная документация

Надымский район, Наталья Ефремова

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