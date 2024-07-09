Сына бывшего председателя Счётной палаты Ямала Свидлова будут судить снова за взятку

Приговор в отношении двух бывших заместителей главы Надымского района Имкина и Свидлова отменили. Этого добилась прокуратура в апелляции.

Весной Имкин и Свидлов (сын экс-предедателя Счётной палаты Ямала Владимиа Свидлова) были осуждены за организацию растраты бюджетных денежных средств на сумму свыше 24 млн рублей при исполнении контракта по реконструкции бульвара им. Стрижова в Надыме (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Этим же приговором Свидлов оправдан в получении взятки.



«Оправдывая подсудимого, суд указал, что достаточных доказательств передачи денежных средств не установлено. Суд апелляционной инстанции отменил приговор в связи с допущенными нарушениями, согласившись с доводами государственного обвинителя, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение», – говорится в пояснениях прокуратуры Ямала.

Надымский район, Наталья Ефремова

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