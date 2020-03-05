Иркутская авиакомпания запускает на Ямале московский рейс

У авиакомпании «ИрАэро» (Иркутск) в летнем расписании появится рейс Новый Уренгой-Москва (Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба новоуренгойского аэропорта.

Регулярные рейсы перевозчик начнет выполнять с 29 марта, когда все авиакомпании переходят на летнее расписание.

«Вылеты самолетов «ИрАэро» из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово запланированы до пяти раз в неделю. В апреле рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям с вылетом из Нового Уренгоя в 8.30 и 15.10 соответственно. В мае добавится третья частота – по средам также в 8.30. С июня рейсы будут выполняться ежедневно, кроме понедельника и среды, вылет в 15.10», – уточнили расписание в аэропорту Нового Уренгоя.

Иркутская компания выделяет на ямальские рейсы Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек. Также в парке «ИрАэро» есть Bombardier CRJ-200LR и Boeing 777-200.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») проводится масштабная реконструкция. Планируется строительство нового пассажирского терминала площадью 18 тыс кв метров, оснащенного тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Пропускная способность нового терминала составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. При росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал.

С 1 июня в аэропорту начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы. И до 26 октября авиаторы будут обслуживать самолеты строго с 7:30 до 15:30 часов. Полный цикл работ на взлетно-посадочной полосе должен быть завершен до конца 2020 года. В среднем воздушная гавань Нового Уренгоя обслуживает 20-22 рейса в день.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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