Ямальские власти в очередной раз не смогли продать надоевший молодежный лагерь

Очередной аукцион по продаже госпакета акций АО «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» признан несостоявшимся. От потенциальных покупателей не поступило ни одной заявки, сообщается в материалах департамента имущественных отношений ЯНАО.

Ямальское правительство предпринимало несколько попыток продать единым лотом 500 010 штук акций номиналом 94 рубля за ценную бумагу. Капитал АО «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» составляет 188 млн рублей и поделен на 2 млн акций. Доля округа в уставном капитале АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» составляет 25% + 10 акций.

Непосредственно сам молодежный лагерь находится в Тюменской области, на 10 км Салаирского тракта, в сосновом бору, на берегу озера.

Как сообщал «Новый День», вторым акционером общества является ООО «Дружба», которыми владеет Наталья Хабиева.

Как ранее пояснили «Новому Дню» в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, акционерное общество «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» было создано в 2009 году. Тогда округ планировал, что будет проводить там студенческие и корпоративные мероприятия, но с 2012 года ямальские чиновники потеряли интерес к активу.

«В настоящее же время из-за слабой маркетинговой кампании центр перестал быть местом для проведения молодежных проектов и программ отдыха и оздоровления детей и молодежи», – ранее комментировали в администрации округа. Лагерь расположен вблизи баз отдыха. В вечернее время там играет громкая музыка, которая мешает проведению детских мероприятий.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 06.03.20

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