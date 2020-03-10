Ямальский депутат-единоросс показал свои ягодицы зрителям шоу

Депутат думы Ноябрьска Максим Солодов предстал перед избирателями в необычном виде. В социальных сетях всплыла фотография народного избранника, на которой он изображен с обнаженными ягодицами.

Сам депутат не отказывается – на фото он. Только снимок был сделан много лет назад, еще в 2012 году.

Максим Солодов удивлен, что старая фотография стала достоянием общественности спустя столько лет и объяснил, при каких обстоятельствах проходила фотосессия.

«Я много лет работаю ведущим утреннего шоу «Подъемники». Это была рабочая съемка. Мы создаем развлекательный контент. Да, труселя такие были, но они с пластиковыми ягодицами. Это реквизит. На фото это выглядит, как голая часть тела. Кто-то из коллег, вероятно, сделал снимок, о существовании которого я до сегодняшнего дня не знал», – прокомментировал «Новому Дню» Максим Солодов.

35-летний депутат Максим Солодов избран в думу Ноябрьска по многомандатному избирательному округу №4, выдвигался от партии «Единая Россия». Работает в телекомпании «Миг». С 2016 по 2019 годы был членом Общественной палаты Ноябрьска.

«Я даже не знаю, как относится к тому, что кто-то тиражирует мои фотографии. Да, недавно я стал депутатом, но при этом много лет работал телеведущим. Мне теперь что, всю жизнь перечеркивать?», – резюмировал депутат.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 10.03.20

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