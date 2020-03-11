Из дома замгубернатора Ямала Свинцовой грабители вынесли 200 тысяч евро (ФОТО)

В Подмосковье злоумышленники ограбили загородную резиденцию заместителя губернатора Ямала Альбины Свинцовой. Грабители, по предварительным данным, похитили двести тысяч евро. Жилой дом расположен в районе Котельники. Как сообщила «360» пресс-служба МВД, на месте работает следственно-оперативная группа.

«В Люберецком городском округе, в одном из частных домовладений произошло нападение с хищением личного имущества проживающих там граждан. По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц в данном деянии», – сообщили в ведомстве изданию.

Интерфакс пишет, что был избит мужчина, который находился в доме, предположительно супруг высокопоставленной чиновницы Юрий Свинцов. Похищены ведомственные награды.

Салехард, Наталья Ефремова

Салехард. Другие новости 10.03.20

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