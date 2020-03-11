Спикер ямальского заксобрания заявился на праймериз

Единоросс, спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин подал заявку на участие в праймериз 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии «ЕР».

Источники «Нового Дня» утверждают, что Ямкин, принявший решение участвовать в главной выборной кампании Ямала, вновь планирует пройти в окружной парламент по Лабытнангскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, 13 сентября 2020 году в ЯНАО пройдут выборы депутатов окружного заксобрания седьмого созыва. Парламент региона состоит из 22 депутатов, 11-ть из которых работают на постоянной основе. Заксобрание представляют четыре фракции, самая многочисленная – фракция «Единой России».

31 мая на Ямале пройдет праймериз единороссов. Предварительное голосование объединит партийцев, принявших решение баллотироваться в заксобрание Ямала.

«На мой взгляд, праймериз в первую очередь полезен самим кандидатам, которые получают возможность в преддверии официальной предвыборной кампании заявить о себе перед избирателями. А у избирателей будет больше времени для принятия решения», – прокомментировал свое участие в предварительном голосовании 52-летний Ямкин.

Салехард, Дарья Котова

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