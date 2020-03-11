Связали, били по голове: муж ямальской чиновницы рассказал, как налетчики грабили их дом

Супруг заместителя губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой в среду, 11 марта, рассказал, как грабители напали на дом Свинцовых в Подмосковье. Муж ямальской чиновницы – Юрий Свинцов, во время налета был избит.

Частный дом Свинцовых в подмосковных Котельниках был ограблен 10 марта. Преступление было совершено бандой из четырех человек.

Как сообщает РЕН ТВ, трое злоумышленников в масках перелезли через забор. В доме находился Юрий Свинцов и нанятый работник. Грабители ударили Свинцова рукояткой пистолета по голове, затем связали обоих мужчин и закрыли их в гараже. Около особняка преступников на машине ожидал подельник, с которым они скрылись.

Как сообщал «Новый День», злоумышленники ограбили загородную резиденцию заместителя губернатора Ямала Альбины Свинцовой. Грабители, по предварительным данным, похитили двести тысяч евро и ведомственные награды.

Напомним, заместитель ямальского губернатора Альбина Свинцова возглавляет окружной департамент финансов. По итогам 2018 года, судя по декларации, доход чиновницы составил 50,9 млн рублей. На нее зарегистрированы два участка общей площадью в 3,74 тыс. кв.м, два дома и квартира.

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