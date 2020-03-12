Ямальских депутатов вызывают в парламент ради Конституции

Депутаты ямальского заксобрания 13 марта проведут внеочередное заседание, чтобы утвердить поправки в Конституцию. Об этом сообщается на сайте окружного парламента.

Законопроект, который позволяет вносить поправки в действующую Конституцию, 11 марта утвердила Госдума. Теперь за закон должны проголосовать региональные парламенты, и только потом, если документ поддержат субъекты РФ (необходимо одобрение двух третей региональных дум), его подпишет президент. Но окончательное решение о поправках в Конституцию будет принято 22 апреля по итогам всероссийского голосования россиян.

До 13 марта поправки в Конституцию обсудят все фракции заксобрания ЯНАО – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

Депутаты Ямала должны проголосовать за федеральный закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В эти дни из-за принятия закона о поправках в Конституцию на внеочередные сессии собираются депутаты всех российских субъектов.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 12.03.20

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