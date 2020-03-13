Лидер ямальских эсеров резко отреагировал на «демарш» своего депутата против поправок в Конституцию

«Демаршем» и «нонсенсом» назвал голосование эсера, депутата заксобрания Ямала Валерия Степанченко против проекта поправок в Конституцию РФ председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Максим Лазарев. Руководитель ямальских эсеров отметил при этом, что лишить Степанченко депутатского места справедливороссы не смогут.

«Я думаю, с этим будет разбираться президиум Высшего совета партии, – заявил Лазарев «Новому дню». – С его стороны это демарш. Здесь нарушена партийная дисциплина. Человека ознакомили с приказом, а он решил пойти против партии, тем более, во взаимосвязи с КПРФ. Я предполагаю, что какие-то меры воздействия со стороны высшего руководства партии однозначно будут».

Лазарев добавил, что Степанченко «10 лет проходит по партийным спискам от партии и получает неплохую зарплату». «Этот демарш говорит о том, что человек просто пошел против партии. На его месте я бы сам сдал партбилет», – сказал Лазарев, подчеркнув, что это его мнение, как рядового партийца, а не как председателя совета регионального отделения «СР».

Напомним, в пятницу, 13 марта, на внеочередном заседании законодательного собрания ЯНАО депутаты одобрили поправки в Конституцию РФ. Против проголосовал лишь один эсер Валерий Степанченко. Депутат от КПРФ Елена Кукушкина при голосовании воздержалась.

Салехард, Николай Бастриков

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