Ямальские депутаты одобрили поправки в Конституцию, несмотря на возражения КПРФ

Законодательное собрание ЯНАО одобрило проект поправок в Конституцию РФ. В пятницу, 13 марта ямальские депутаты одобрили законопроект большинством голосов при двоих воздержавшихся.

С критикой проекта поправок в Конституцию выступила коммунистка Елена Кукушкина. Она отметила, что «кардинального выправления Конституции не произошло». «Для граждан устроили спектакль: президент не хочет, а народ просит, – заявила Кукушкина. – Основной закон является инструментом удержания власти в стране в руках крупного капитала».

Председатель комитета заксобрания по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад отметил, что законопроект был рассмотрен на заседании комитета в четверг, 12 марта, где «некоторые его статьи обсуждались». В итоге комитет рекомендовал законодательному собранию одобрить законопроект.

В поддержку поправок в конституцию высказались также руководители фракций «Единой России» и ЛДПР. «Фракция «Единая Россия» рассмотрела представленный закон и поддерживает его в той редакции, которую мы сегодня рассматриваем. Дискуссии у нас еще впереди, будет возможность поговорить», – заявил руководитель фракции Виктор Казарин и предложил приступить к голосованию.

«Мы все знаем, что была создана рабочая группа, в нее вошли, в том числе, и представители фракции ЛДПР, они принимали активное участие в обсуждении поправок, было рассмотрено более 400 из них. Фракция ЛДПР поддерживает поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации и будет голосовать «за»», – поддержал коллегу по законодательному собранию либерал-демократ Александр Голубенко.

Елена Кукушкина пыталась привлечь внимание депутатов к спешке, в которой рассматривается законопроект. «К чему такая спешка? О месте для выгула собак в Салехарде обсуждения шли более 10 дней. Поправки нам вчера предоставили за 40 минут до Совета [думы], сегодня мы уже [их] принимаем. Зачем все так быстро делается?» – удивилась коммунистка. Однако, коллеги ее не поддержали.

«Приниматься законопроект будет всеобщим голосованием 22 апреля. До этого гражданам абсолютно достаточно времени, чтобы изучить его и посмотреть Если вам недостаточно, я не знаю тогда»,– заявил спикер заксобрания Сергей Ямкин.

В результате депутаты одобрили поправки в Конституцию РФ большинством голосов «за» при двоих воздержавшихся, одной из которых была Елена Кукушкина.Все заседание законодательного собрания, на котором рассматривались поправки в основной закон страны, заняло 14 минут. Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию прошло в законодательном собрании Ямала на день позднее, чем в думах Тюменской области и Югры. Поправки в Конституцию в итоге поддержали парламенты всех трех субъектов «тюменской матрешки».

Салехард, Николай Ненашев

Салехард. Другие новости 12.03.20

Ямальских депутатов вызывают в парламент ради Конституции. / В Новом Уренгое педофил напал на гулявшую с собакой девочку. / Ямальский активист попросил федерального министра помочь северянам с витамином D. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»