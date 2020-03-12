Дума Югры поддержала поправки в Конституцию РФ: все – за, кроме КПРФ

Вслед за федеральными коллегами депутаты югорской думы сегодня рассмотрели пакет поправок в Конституцию России. Представители трех парламентских фракций в думе – ЕР, ЛДПР и СР дружно поддержали поправки, лишь фракция КПРФ в полном составе решила воздержаться от одобрения изменений.

Как уточнили «Новому Дню» в региональном отделении компартии, поправки в Конституцию должны быть рассмотрены на заседаниях 2/3 региональных парламентов страны.

В КПРФ не стали поддерживать поправки в связи с позицией федерального руководства партии, а также в связи с позицией населения округа.

«Мы провели социологию. Были опрошены представители около тысячи общественных организаций Югры, а также проведены соцопросы на улицах городов округа. Мы вносили 15 базовых поправок, и люди из них особо выделили 3 наших новации. Это пункт – недра народу, это вопрос перераспределения налогов (треть налогов – муниципалитетам, треть региональной казне и треть федеральному центры), и третье – это отмена пенсионной реформы. Эти поправки люди считают ключевыми, но их мнение почему-то коллеги из других партий решили не учитывать», – рассказал в беседе с корреспондентом агентства глава фракции КПРФ в югорской думе Алексей Савинцев.

По его словам, коммунисты уже сейчас ставят под сомнение результаты грядущего голосования (22 апреля) жителей округа по поводу поправок в Конституцию. Дело в том, что контроль за процессом голосования в регионе отдан на откуп Общественной палаты (ОП) Югры, легитимность которой коммунисты не признают.

Напомним, в конце прошлого года местная общественная палата формировалась по новой схеме. Если раньше общественники и губернаторская администрация создавали палату на паритетных началах, то сейчас треть кандидатов в ОП вносят депутаты думы округа (а значит, ЕР), еще треть – администрация губернатора, и эти две трети затем отбирают кандидатов для оставшейся трети. То есть де-факто самих общественников Югры отодвинули от процесса формирования палаты. В результате в ее состав попали лица, которых обвиняли в коррупционной деятельности, «мертвые души», представители несуществующих общественных организаций.

Так что коммунисты намерены пристально следить за деятельностью ОП в процессе апрельского голосования граждан. «Веры такой Общественной палате нет никакой, так что мы организуем свой контроль за тем, как палата будет контролировать процесс голосования», – отметил Савинцев.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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