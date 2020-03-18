На Ямале 75 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

На Ямале выросло число людей, прибывших в округ из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом. С начала года в округ приехали 126 человек, в данный момент под наблюдением находятся 75 человек, уточняет Роспотребнадзор ЯНАО.

Буквально на днях ведомство сообщало, что из опасных зон на Ямал вернулись или приехали 109 человек. Подозрения на коронавирус были сняты у 46 обследованных.

Как сообщал «Новый День», на Ямале с 16 марта по решению губернатора Дмитрия Артюхова введен режим повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала в связи с распространение коронавируса.

Многие предприятия приняли решения о продлении вахты для своих работников на срок до трёх месяцев. В регионе пока отменены все массовые мероприятия. В том числе, в Салехарде не состоится один из главных праздников ЯНАО – День оленевода. Его проведение было запланировано в столице округа на 28 марта. Также с 18 марта в ямальских школах объявлены каникулы.

На общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах вводятся строгие дезинфекционные меры. Губернатор обязал работодателей взять под особый контроль состояние здоровья работников. Там, где это возможно, рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу, а там, где это невозможно, рекомендовано обеспечить людей антисептиками для обработки рук, дезинфицировать и регулярно проветривать помещения. При малейших признаках простуды работники должны отправляться на больничный. Кроме того, губернатор настоятельно рекомендовал жителям округа не ездить в путешествия, особенно за границу.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 17.03.20

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