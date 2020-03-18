На Ямале единороссы из-за COVID-19 прекращают общаться с жителями в режиме офлайн

На Ямале все общественные приемные «Единой России» переходят на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Общаться с ямальцами в режиме офлайн из-за пандемии коронавируса окружные единороссы прекращают с 18 марта.

«Временный режим работы приема граждан депутатами всех уровней в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и местных общественных приемных партии будет проходить в телефонном и онлайн форматах», – заявили партийцы ЯНАО.

Как уточняют в региональном отделении «ЕР», решение о дистанционном общении с гражданами принял председатель партии Дмитрий Медведев.

Салехард, Дарья Котова

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