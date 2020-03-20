На Ямале закончился опрос жителей села, который хотят ликвидировать

Администрация Тазовского района закончила анкетирование жителей села Газ-Сале, о возможной ликвидации которого заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Вся информация уже передана в окружной кабмин, об этом «Новому Дню» сообщил первый заместитель главы администрации Тазовского района Сергей Лисовский.

Как сообщал «Новый День», с 9 января по 15 марта в Газ-Сале проводился сбор информации от населения. Было объявлено о работе комиссии «по сбору показателей, характеризующих предпочтения жителей, состояние жилищной и социальной сферы».

Итоги анкетирования планировали подвести до 1 апреля, но, как уточнил г-н Лисовский, весь массив данных уже передан окружным чиновникам.

Фактически, это досье на каждого человека, проживающего в Газ-Сале. «Это так называемый «паспорт семьи», в котором учтены все предпочтения относительно места проживания, работы, учёбы, необходимой площади недвижимости и другая важная информация», – ранее комментировал Сергей Лисовский.

По информации организаторов опроса, большинство газсалинцев согласны с тем, что у села нет будущего и его нужно «закрывать». В числе территорий, предпочтительных для переезда, по-прежнему лидируют Новый Уренгой и Тазовский.

Итоги опроса, который длился почти два месяца, станут важным аргументом в дискуссии – ликвидировать населенный пункт или сохранить.

Источник «Нового Дня» в окружном правительстве на условиях анонимности уточнил, что процесс ликвидации Газ-Сале, если он и будет запущен, может растянуться на годы.

Юридический механизм, объем затрат еще только обсуждаются. Вероятнее всего, округу в перспективе придется вкладывать немалые суммы в строительство нового жилья для газсалинцев в Новом Уренгое и Тазовском.

В Газ-Сале проживает около 2,5 тыс человек, включая детей. В населенном пункте, который появился на Ямале в 60-ых годах на месте базы нефтеразведчиков, 80% жилфонда признано аварийным.

Как сообщал губернатор Дмитрий Артюхов во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях, 85% жителей Газ-Сале выступают за ликвидацию села.

«Тема такая серьезная… И мы будем ей серьезно заниматься. Окончательное решение за жителями. Как уже говорил, сейчас ведется предварительная работа с населением. Опрашивают людей, что наиболее предпочтительнее: остаться, переехать в Тазовский, в Новый Уренгой… И после этого, когда социология вся будет закончена, обязательно сам лично приеду к вам, чтобы честно обсудить – что мы с вами делаем», – заявил 1 декабря во время прямого эфира Артюхов.

В случае, если люди проголосуют за ликвидацию Газ-Сале, то окружные власти обещают переселять людей «на принципах справедливости» и предоставлять им в других городах Ямала сопоставимое по площади жилье.

Тазовский район, Газ-Сале, Дарья Котова

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