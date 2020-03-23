На Ямале 6% населения села, который власти хотят ликвидировать, не готовы бросать свои дома

Администрация Тазовского района официально озвучила итоги анкетирования жителей села Газ-Сале, который готовится к ликвидации. Опрошено 2423 человека, за закрытие населенного пункта высказались 94% опрошенных.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Тазовского района Сергей Лисовский, 98% жителей села Газ-Сале были опрошены и высказались о своих предпочтениях, с остальными 2% связаться не удалось.

«Готовность переехать из села выразили 94% опрошенных. В Новый Уренгой планируют уехать 50%, в поселок Тазовский – 22%, в иные населенные пункты автономного округа – 1%. В иные регионы готовы выехать 19%, в том числе в Тюмень – 14%. 6% предпочли остаться в селе. Иные варианты озвучили 8% жителей Газ-Сале», – отчитался Сергей Лисовский.

Как сообщал «Новый День», с 9 января по 15 марта в Газ-Сале проводился сбор информации от населения. Было объявлено о работе комиссии «по сбору показателей, характеризующих предпочтения жителей, состояние жилищной и социальной сферы».

Большинство газсалинцев лично посетили пункт работы комиссии, организованный в сельском доме культуры. У остальных жителей, не проживающих в селе, но имеющих там имущество или постоянную регистрацию, члены комиссии получали документы удаленно по телефону и посредством электронной почты.

Источник «Нового Дня» в окружном правительстве на условиях анонимности уточнил, что процесс ликвидации Газ-Сале, если он и будет запущен, может растянуться на годы. Юридический механизм, объем затрат еще только обсуждаются. Вероятнее всего, округу в перспективе придется вкладывать немалые суммы в строительство нового жилья для газсалинцев в Новом Уренгое и Тазовском.

В населенном пункте, который появился на Ямале в 60-ых годах на месте базы нефтеразведчиков, 80% жилфонда признано аварийным. В случае, если люди проголосуют за ликвидацию Газ-Сале, то окружные власти обещают переселять людей «на принципах справедливости» и предоставлять им в других городах Ямала сопоставимое по площади жилье.

Тазовский район, Газ-Сале, Дарья Котова

Тазовский район, Газ-Сале. Другие новости 23.03.20

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