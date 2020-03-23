Власти Ямала ищут проектировщиков для аэропорта Салехарда

Власти Ямала объявили конкурс на разработку проекта, связанного с реконструкцией аэропорта Салехарда. Как сообщается в документах закупки, выполнение проектно-изыскательских работ оценивается в 170,7 млн рублей.

Заявки от участников конкурса будут приниматься до 15 апреля. Работы по проектированию должны быть завершены в 2020 году.

Модернизация воздушной гавани Салехарда предусматривает пять основных пунктов. Это расширение зоны прилета, создание зоны прилета повышенной комфортности, строительство переходных галерей с двумя телескопическими трапами, реконструкция существующего здания аэровокзала с учетом перечисленных трех этапов. В том числе, предусмотрен «доступ на второй этаж средствами лифтов и эскалаторов», а зоны прилета и вылета будут разделены. Также запланирована реконструкция светосигнального оборудования.

После ремонта пропускная способность аэропопрта столицы ЯНАО должна увеличиться до 200 пассажиров в час, сейчас – 120 пассажиров.

Как сообщал «Новый День», ямальские власти уже давно запланировали реконструкцию аэропорта Салехарда. И это уже вторая попытка преобразить воздушные ворота.

Первая была неудачной – проектировщики еще в 2013 году получили 87 млн рублей за проект. Был ли он завершен – неясно. Однако сейчас он точно не будет востребован, а сама контора начала банкротиться. Аэропорт Салехарда, напомним, полностью находится в собственности округа.

Власти решили не строить новое здание, а переделать старое. «Реконструкция существующего здания обойдется дешевле, чем строительство нового. Обновленный терминал планируется оборудовать двумя телескопическими трапами с контактными стоянками. Предполагается разделить зоны прилета и вылета, что ускорит обслуживание и выдачу багажа. На уровне второго этажа галереи планируется оборудовать переходы для сообщения зон прилета, прилета и вылета повышенной комфортности», – ранее комментировали в правительстве округа.

Салехард, Дарья Котова

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