На Ямале начнут платить материнский капитал за второго ребенка

Депутаты заксобрания Ямала в четверг, 26 марта, рассмотрят окружной закон о выплате регионального маткапитала за рождение второго ребенка. Выплаты – 150 тыс рублей – полагаются тем, кто родил или усыновил второго ребенка после 1 января 2020 года.

«Президент в входе своего послания в этом году объявил ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. Появился материнский за рождение первого ребёнка, а за второго, дополнительно, государство будет выделять 150 тысяч рублей. Мы решили, что, учитывая особенности жизни на Крайнем Севере, нам необходимо в дополнение к федеральным 150 тысячам удвоить этот номинал и выделить дополнительно 150 региональных тысяч рублей при рождении второго ребёнка», – прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Под новые выплаты в 2020 году попадают около 2 тыс ямальских семей. По словам директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой, на данный момент на учёте в органах социальной защиты населения ЯНАО состоят около 400 женщин, родивших с 01.01.2020 вторых детей. Если они проживают на Ямале не менее пяти лет, то имеют право на получение материнского капитала.

«Молодым мамам, родившим второго ребенка после 1 января 2020 года, необходимо обратиться за свидетельством на маткапитал с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр по месту жительства или через портал государственных услуг», – рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

Деньги семья может использовать по двум направлениям. Это улучшение жилищных условий на территории округа или получение медицинской помощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за её пределами.

Как сообщал «Новый День», на Ямале размер маткапитала за третьего и ребенка и последующих детей составляет 500 тыс рублей. До 1 января мамы за третьего ребенка плучали 350 тыс рублей.

Салехард, Дарья Котова

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