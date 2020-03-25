Из-за коронавируса депутаты заксобрания Ямала проведут завтрашнее заседание в режиме онлайн

Заседание заксобрания ЯНАО, запланированное на 26 марта, пройдет в онлайн-режиме. В небольшой зал, оборудованный под формат видеоконференции, придут только те парламентарии, которые работают в окружном заксобрании на постоянной основе. Остальные законотворцы, как и докладчики, будут работать дистанционно.

Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе заксобрания Ямала, голосование депутатов будет ручным. Лица парламентариев будут «выведены» на экран. Решение проводить заседание в режиме видеоконференции было принято 24 марта. Причина – «обеспечения профилактических мероприятий, предупреждающих распространение коронавирусной инфекции».

Как сообщал «Новый День», завтра депутаты планируют рассмотреть окружной закон о выплате материнского капитала – 150 тыс рублей – за второго ребенка. Документ будет распространяться на семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен второй ребенок. Также депутаты скорректируют окружной закон о прожиточном минимуме.

Напомним, в состав ямальского заксобрания входят 22 депутата, ровно половина – 11 человек, работают на постоянной основе, то есть получают заработную плату.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 25.03.20

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