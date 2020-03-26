Мэр столицы Ямала объяснил плохую уборку города от снега теплой зимой

Глава Салехарда Алексей Титовский 26 марта во время прямого эфира в Instagram объяснил, почему в столице Ямала опять плохо убирают снег на дорогах и во дворах. Мэр Титовский, отвечая на многочисленные жалобы салехардцев, объяснил плохую уборку тем, что в этом году на Ямале зима была теплой.

«Зима была достаточно теплой, а поскольку теплой, то и снежной. Осадков у нас практически в два раза больше, чем обычно. К слову, среднегодовой уровень осадков обычно составляет около 40 см, в этом году у нас уже больше 78 см», – объяснил зрителям прямого эфира Титовский.

При этом глава города отметил, что погода не может быть причиной для оправдания. «Вопрос еще был связан и с техникой, ее состоянием. Благодаря поддержки губернатора Дмитрия Артюхова мы уже приобрели для нашего городского предприятия семь самосвалов, восемь единиц мини-погрузчиков, большие погрузчики. И это существенно нам упростило задачу, связанную с уборкой города. Если вы обратили внимание, то уже сегодня в две смены, практически круглосуточно работают бригады по очистке города от снега», – добавил Титовский.

По его оценке, чиновники и коммунальщики «достаточно оперативно реагируют» на просьбы жителей города, связанные с уборкой снега. В том числе, расчисткой проездов. Не все салехардцы с этим согласны.

Как сообщал «Новый День», когда Титовский объявил дату своего дебютного эфира в Instagram и начал сбор вопросов от горожан, то его подписчики жаловались как раз на обратное.

«Когда вы планируете покидать должность? Вы не справляетесь со своими обязанностями. Вывоз снега начался в марте. Что вы все время делали? Три раза писала в группу администрации, меры приняли через три месяца. Такого бардака никогда не было», – обратилась горожанка под ником mariyalisnichenko к Титовскому.

Первый эфир мэра Салехарда, который прошел 26 марта, собрал более 300 зрителей. Как уточняет пресс-служба горадминистрации, к прямому эфиру набралось порядка сотни обращений. Больше всего салехардцев волнует проблема переселением из ветхого и аварийного жилья. Много вопросов, связанных с состоянием и ремонтом дорог, содержанием придомовых территорий и работой управляющих компний. Уборка города от снега – это также традиционная для Салехарда проблема.

Салехард, Дарья Котова

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