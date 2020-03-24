Мэр столицы Ямала назначил дебютный эфир в соцсетях, а горожане попросили его об отставке

Глава Салехарда Алексей Титовский 26 марта планирует провести свой первый прямой эфир в Инстаграм. Об этом мэр столицы ЯНАО сообщил в своем аккаунте. Почти за сутки пост-анонс собрал всего 25 комментариев.

«Хочу с вами, уважаемые салехардцы, обсудить важные темы, которые вас волнуют. Оставляйте вопросы в комментариях под этим постом или присылайте их в директ: на самые актуальные отвечу в прямом эфире», – обратился к подписчикам Алексей Титовский 23 марта.

Пока под постом Титовского всего 25 комментариев. Конкретно вопросов – еще меньше. Мэра Салехарда, что предсказуемо, спрашивают про переселение из аварийного жилья, просят убрать автохлам, который годами копится во дворах и на парковках. Также люди жалуются на популяцию голубей, скверное качество детских площадок и на плохое содержание дорог.

Одна из жительниц города спросила Титовского, когда он покинет пост главы города. «Когда вы планируете покидать должность? Вы не справляетесь со своими обязанностями. Вывоз снега начался в марте. Что вы все время делали? Три раза писала в группу администрации, меры приняли через три месяца. Такого бардака никогда не было», – обратилась горожанка под ником mariyalisnichenko к Титовскому. Другой комментатор, напротив, написал, что Титовский – супер мэр.

Как сообщал «Новый День», аккаунт в Инстаграм глава Салехарда завел 31 января. За это время у Титовского появилось более 3,2 тыс подписчиков. Мэр ямальской столицы тогда прокомментировал выход в соцсети так: «За три месяца в должности главы я понял коммуникативную силу социальных сетей. Чтобы нам было проще с вами общаться, создаю свой личный аккаунт. Пишите напрямую».

Алексей Титовский стал главой Салехарда 15 октября 2019 года.

Курган, Дарья Котова

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