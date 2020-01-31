Глава столицы Ямала дебютировал в Instagram: «я понял силу соцсетей»

У главы Салехарда Алексея Титовского в пятницу, 31 января, появился личный аккаунт в Instagram. Мэр ямальской столицы сегодня разместил свой первый пост – приветственный. И объяснил, почему решил стать блогером.

Свой первый пост в Instagram Титовский опубликовал буквально несколько минут назад. «За три месяца в должности главы я понял коммуникативную силу социальных сетей», – написал Алексей Титовский. Он также поблагодарил салехардцев за активность.

«Очень много сообщений поступает не только в официальные аккаунты администрации, но и на другие площадки. Чтобы нам было проще с вами общаться, создаю свой личный аккаунт. Пишите напрямую. Я и мои коллеги будем дальше стараться на них максимально оперативно реагировать. Я люблю свой родной город. Хочу, чтобы каждому здесь было комфортно жить, учиться и работать», – добавил глава Салехарда.

У аккаунта @titovsky_al уже появились первые подписчики – 70 человек. Набирает лайки и дебютный пост Титовского.

В пресс-службе администрации Салехарда «Новому Дню» сообщили, что глава города за первые три месяца своей работы опробовал различные способы коммуникации с жителями: обращался в видеоформате через аккаунты администрации с просьбой направить вопросы, проводил личные встречи с жильцами отдельных микрорайонов, общался с подписчиками, выезжал по субботам по проблемным адресам по просьбам салехардцев. Еще одной площадкой для коммуникаций стал аккаунт в одной из самых популярных соцсетей.

Отметим, ранее бывший глава города Иван Кононенко оставался единственным ямальским мэром, у которого не было собственного аккаунта в социальных сетях.

Алексей Титовский стал главой Салехарда 15 октября 2019 года. За его кандидатуру проголосовали депутаты салехардской думы.

Салехард, служба информации

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